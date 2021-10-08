منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: التوصل لاتفاق بشأن الحد الأدنى لضرائب الشركات

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_ قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم إن اتفاقا عالميا تم التوصل له لضمان دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب تبلغ نسبته 15% ويجعل من الأصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب، مشيرة إلى أن 136 دولة وافقت عليه.
وأضافت المنظمة أن أربع دول هي كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم بعد للاتفاق.
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