منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: التوصل لاتفاق بشأن الحد الأدنى لضرائب الشركات

_ قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم إن اتفاقا عالميا تم التوصل له لضمان دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب تبلغ نسبته 15% ويجعل من الأصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب، مشيرة إلى أن 136 دولة وافقت عليه.

وأضافت المنظمة أن أربع دول هي كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم بعد للاتفاق.