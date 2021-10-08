وزير الري: مصر رئيسا لمجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة 2023_2024

أ ش أ _ أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أنه تم بالإجماع إقرار ترشيح مصر كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) للدورة القادمة خلال عامي 2023 و2024 تقديرا لدور مصر الهام على الساحة الأفريقية، كما تم اختيار السكرتير التنفيذي الجديد للمجلس.

جاء ذلك خلال وزير الموارد المائية والري اليوم في الاجتماع غير العادي للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي كلمته خلال الاجتماع، توجه الدكتور عبدالعاطي بالتحية لاعضاء المجلس التنفيذي، مؤكدا حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الأفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه، مع استعداد مصر لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني في مجال الموارد المائية لكافة الدول الأفريقية.

من جانبه، أكد كارل هيرمان جوستاف الرئيس الحالي للمجلس ووزير الزراعة والمياه الناميبي أهمية المياه كأحد أهم عناصر التنمية المستدامة بدول العالم، مشيرا إلى أن نهر النيل يعتبر شريان الحياة الرئيسي في مصر، والذي لا يوجد بديل عنه، كما طالب بتفعيل دور المجلس في تحقيق التعاون بين الدول الأفريقية فى مجال إدارة المياه المشتركة.

وقد قام الوزراء خلال الاجتماع بالتصديق على التوصيات المرفوعة من اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس.

ويعتبر المجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) الكيان المؤسسي المعني بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أنه تم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس خلال يومي 6 و7 أكتوبر الجاري بمشاركة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري، حيث تم خلال الاجتماعات تقديم عروض تقديمية عن الإصدار الثاني لتقرير مراقبة تحقيق التزامات انجور والمتوقع تقديمه للوزراء خلال مؤتمر الصرف الصحى AfricaSan6 فى نوفمبر 2021، وعرض عن التقدم المحرز في عملية مراقبة وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي (WASSMO)، حيث أبدت مصر ترحيبها بتقديم الدعم الفني لأي من الدول الأفريقية فى مجال جمع البيانات لاعداد تقرير التقييم و المتابعة على مستوى القارة، وعرض عن تقرير الإنجازات الخاص بالمجلس لعام 2020 ومنتصف عام 2021، حيث تم إطلاق المبادئ التوجيهية لسياسة الصرف الصحي الأفريقية في يونيو 2021، فضلا عن عرض التقدم المحرز في البرنامج الأفريقي للمياه الجوفية، كما تم تقديم عروض توضيحية عن الموارد البشرية وميزانية المجلس، وسبل تقديم الدعم الفني للدول الأفريقية لرفع كفاءتها في استخدام مواردها المائية، ومناقشة العديد من الموضوعات الفنية والإدارية الخاصة بالمجلس.