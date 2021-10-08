الأسهم الأوروبية تنهي اليوم على تراجع لكنها تحقق أعلى ارتفاع أسبوعي في شهرين

سي إن بي سي _ أنهت الأسهم الأوروبية أسبوعا متقلبا على تراجع اليوم الجمعة إذ يحاول المستثمرون استيعاب بيانات تظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، لكنها أنهت الأسبوع على أفضل أداء في شهرين مع تراجع المخاوف المتعلقة بالزيادة الحادة في التضخم.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة في تقرير التوظيف الذي يحظى باهتمام كبير إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 194 ألفا الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بلغت 500 ألف.

وعلى الرغم من أن الرقم جاء بفارق كبير للغاية إلا أن محللين قالوا إنه باستبعاد العوامل المعدلة موسميا لن يكون الرقم مخيبا جدا للآمال.

وقادت أسهم شركات النفط والسيارات القطاعات الرابحة في أوروبا لكن هبوط أسهم شركات التكنولوجيا 1.4% فاق أثر ذلك، إذ خيم ارتفاع عائدات السندات على جاذبية القطاع سريع النمو.

لكن ستوكس 600 أنهى الأسبوع على ارتفاع واحد بالمئة مع شعور الأسواق بالارتياح بعد الرفع المؤقت لسقف الدين الأمريكي وتراجع المخاوف من أزمة في قطاع الطاقة مما هدأ من صعود أسعار النفط والغاز التي غذت مخاوف التضخم.

وتعافت أسهم قطاع السيارات وارتفعت 1.3% بعد عمليات بيع في سبتمبر بسبب مخاوف بشأن اختناقات في سلاسل الإمداد والنقص في الرقائق بما أثر سلبا على الإنتاج.