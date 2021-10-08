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الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة من بينها 6 دول عربية

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روسيا اليوم _ قرر الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد، من 16 دولة بينها 6 دول عربية.

وقال مجلس الاتحاد في بيان إنه بعد مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قرر تحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات الأخرى والسلطات الإقليمية، التي ينبغي رفع قيود السفر الخاصة بها.

وأوضح البيان الذي نشره نشره موقع “شينغن فيزا نيوز”، أن الدول العربية التي شملها القرار هي: قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، والكويت. والدول الأخرى هي: الأوروغواي، والصين، وأستراليا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوكرانيا، ورواندا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا.

وأشار البيان إلى أن القائمة ليست ملزمة، وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة.

وأكد البيان أن رفع القيود سيسري بدءا من اليوم الجمعة.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن مراجعة قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد كل أسبوعين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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