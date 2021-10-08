فيسبوك تتوقع دفع ضرائب أكثر بعد الاتفاق العالمي الجديد

_ قالت شركة فيسبوك، أكبر شبكة رقمية للتواصل الاجتماعي في العالم، يوم الجمعة إن الاتفاق العالمي الجديد الذي يضمن أن تدفع الشركات الكبيرة ضريبة بنسبة 15 في المئة كحد أدنى يمكن أن يجعل الشركة تدفع المزيد من الضرائب.

وقال نائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية نيك كليج في بيان “لوقت طويل دعت فيسبوك إلى إصلاح قواعد الضريبة العالمية، وندرك أن هذا يمكن أن يعني (بالنسبة لنا) دفع ضرائب أكثر، وفي أماكن مختلفة”.

ومضى قائلا “يحتاج النظام الضريبي إلى أن يحظى بالثقة العامة في حين يحقق للشركات الاستقرار. نحن سعداء بأن نرى توافقا دوليا” في هذا المجال.