مال وأعمال

الرئيس السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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