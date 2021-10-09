الصين تتفاوض بشأن إلغاء الرسوم الجمركية والعقوبات مع الولايات المتحدة

شينخوا _ قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إن بلاده تتفاوض بشأن إلغاء الرسوم الجمركية والعقوبات مع الولايات المتحدة.

ونشرت تصريحات ليو بعد أن عقد اجتماعا عن بعد مع الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي لمناقشة العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي وقت سابق، قال مسؤول بمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي أجرت يوم أمس الجمعة مكالمة مع نظيرها الصيني نائب رئيس الوزراء ليو خه لمعرفة ما إذا كان التواصل الثنائي مع بكين يمكن أن يسفر عن حل لما تشكو منه الولايات المتحدة بشأن ممارسات الصين فيما يتعلق بالتجارة والدعم.

وقال المكتب في بيان “السفيرة تاي ونائب رئيس الوزراء ليو استعرضا تطبيق الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين واتفقا على أن يتشاور الجانبان بشأن قضايا عالقة معينة”.

كان مسؤول كبير بالمكتب قد قال في إفادة صحفية قبل المكالمة، التي أجريت مساء أمس الجمعة، إن تاي ستعطي ليو تقييما لأداء الصين في تطبيق اتفاق “المرحلة 1″، بما في ذلك ما تعهدت به من مشتريات من السلع الأميركية، والتي جاءت دون المستهدف.

كما كان من المقرر أن تعبر عن المخاوف بشأن ممارسات الصين الاقتصادية “غير المناسبة للسوق”.

يذكر أن اتفاق “المرحلة 1” المبرم في يناير 2020 كان قد هدأ حرب رسوم جمركية استمرت فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم. وركز إلى حد كبير على تعهد الصين بزيادة مشترياتها من السلع الزراعية والمصنعة والطاقة والخدمات الأميركية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين، إلى جانب تعزيز حماية حقوق النشر والعلامات التجارية وما إلى ذلك من أشكال الملكية الفكرية.