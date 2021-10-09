روسيا تسجل 29362 إصابة جديدة بفيروس كورونا و968 وفاة

وكالات _ سجلت روسيا يوم السبت أعلى حصيلة وفيات يومية جراء فيروس كورونا منذ بدء الجائحة وبلغت 968 وفاة. وقال الفريق الحكومي المكلف بالتصدي لفيروس كورونا إنه تم تسجيل 29362 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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