مال وأعمال

لبنان في العتمة بعد انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل

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وكالات _ انفصلت شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخلت لبنان في العتمة بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد المازوت. وتدنى انتاج الطاقة الى ما دون 200 ميجاوات.

في هذه الأثناء، تحاول مؤسسة كهرباء لبنان إجراء مناورات لإعادة بناء الشبكة العامة يدويا في ظل غياب مركز التحكم الوطني الذي تضرر كلياً بسبب انفجار مرفأ بيروت.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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