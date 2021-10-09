لبنان في العتمة بعد انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل

وكالات _ انفصلت شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخلت لبنان في العتمة بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد المازوت. وتدنى انتاج الطاقة الى ما دون 200 ميجاوات.

في هذه الأثناء، تحاول مؤسسة كهرباء لبنان إجراء مناورات لإعادة بناء الشبكة العامة يدويا في ظل غياب مركز التحكم الوطني الذي تضرر كلياً بسبب انفجار مرفأ بيروت.