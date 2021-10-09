مال وأعمال

زودياك للتطوير تتعاقد مع إنماء لإدارة مشروع ميزار بالعاصمة الإدارية

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تعاقدت شركة زودياك للتطوير العقاري، مع شركة ” INMA ” لإدارة المنشآت وذلك لإدارة وتشغيل مشروع «Mizar» وهو أول مشروعات زودياك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع العقد حسن حسنين رئيس مجلس إدارة زودياك للتطوير العقاري وشريف نعمان نائب رئيس مجلس إدارة شركة ” INMA “، وستتولى شركة إنماء تقديم الاستشارات واعداد تحليلات سوقية عن منطقة الداون تاون وتحديد الأنشطة المطلوبة وتسعيرها ووضع آليات التسويق المناسبة.

وأكد حسنين أن التعاقد مع شركة ” INMA ” لإدارة المنشآت يستهدف إدارة وتشغيل المشروع باحترافية وكفاءة لزيادة عوائده الاستثمارية لخدمة العملاء والشركة، لافتا إلى أن التعاقد أيضا يأتى فى إطار خطط واستراتيجية الشركة للتوسع بالسوق المصرى، بالتوافق مع خطط الدولة التنموية فى كل المجالات وعلى رأسها التطوير العقارى.

وأضاف حسنين أن مشروع «Mizar» أولى مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية بالداون تاون ويقع على مساحة 2650 متر والمساحة البنائية 16500متر بنشاط تجارى إدارى طبى ويتكون من أرضى و 12 دور، باستثمارات تصل لنحو 400 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة انتهت من تسويق وبيع المرحلتين الأولى والثانية بالمشروع وذلك خلال فترة وجيزة، مؤكدا أن الشركة تجهز حاليا لطرح ثانى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية بمنطقة الداون تاون ” وسيكون بنشاط تجاري إداري طبي.

ومن جانبه قال شريف نعمان نائب رئيس مجلس إدارة شركة ” INMA ”لإدارة المنشآت”، إن دور الشركة الرئيسي وفق الاتفاق هو إدارة علاقات طويلة الأجل بين شركة زودياك وعملائها، لافتا إلى أن شركة إنما لإدارة المنشآت هي احدى شركات مجموعة جنينة والتي تدير مجموعة من المشروعات المختلفة كالمباني متعددة الأغراض والمولات في أكثر من موقع بالقاهرة و خارجها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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