وزير البترول يوجه بتكثيف عمليات التنقيب بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية

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سبوتنيك نيوز _ وجه وزير البترول المهندس طارق الملا، اليوم السبت، باستغلال الإمكانيات المتاحة في ضوء ارتفاع أسعار النفط العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز.
وحسب بيان وزارة البترول، جاء ذلك خلال جولة تفقدية للملا لمنطقتي خليج السويس ورأس غارب البترولية المطلة على البحر الأحمر.
وأثناء الجولة، أكد وزير البترول على الاستمرار في دعم شركات إنتاج قطاع البترول من أجل زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتحقيق اكتشافات جديدة والتوسع في استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاجية الآبار.
كما وجه الملا باستغلال الإمكانيات المتاحة فى ضوء ارتفاع أسعار البترول العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت، أمس الجمعة، تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا، ليصبح 7 جنيه للتر البنزين 80 و8.25 جنيه للتر البنزين 92 و9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.
وقالت الحكومة المصرية في البيان، إن القرار جاء نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميا والزيادة الطفيفة في أسعار صرف العملة الأجنبية.
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