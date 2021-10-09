أشرف صبحي: إنشاء وتطوير 1028 مركز شباب بالمرحلة الأولى من حياة كريمة

دوت الخليج – قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تتضمن إنشاء وتطوير 1028 مركز شباب على مستوى المدن والقرى المستهدفة، منها 255 مركزا إنشاء جديد، والباقي يخضع لأعمال التطوير.

وأضاف صبحي، خلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة ملفات عمل الوزراة، أنه سيتم أيضًا إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد كبير من المبانى الإدارية داخل مراكز الشباب خلال المرحلة الأولى من المبادرة.

كما نوه وزير الشباب والرياضة إلى الانتهاء من تطوير وإنشاء 50 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وتطوير الملاعب الخماسية والقانونية ومتعددة الأغراض لعدد 574 مركزا، خلال الفترة من 2018 إلى 2021، في إطار الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن إجمالي مشروعات تطوير مراكز الشباب التي طرحت بنظام حق الانتفاع خلال الفترة من 2018 حتى 2021، بلغ 239 مركزا، وتم تنفيذ 377 مشروعا بها، شملت: إقامة حمامات سباحة، وصالات رياضية، وملاعب رياضية، ومحلات تجارية، وكافيتريات، وقاعات مناسبات، وهو ما ساهم في تحقيق عائد استثماري مرتفع من خلال استغلال تلك المراكز.

وخلال اللقاء، قدم مصطفى مجدي ومصطفى عز العرب وعبد الله مصطفى المشاركون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء (2021- 2026)، عرضا موجزا لها، أشاروا خلاله إلى أنها خارطة طريق لتمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وموارد وجهود الحكومة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جميع الجهات العاملة في مجال الشباب من مؤسسات المجتمع المدني، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية، والقطاع الخاص.

وتهدف هذه الاستراتيجية، وفقا لما عرضه الشباب المشاركون في إعدادها، إلى استغلال وتعظيم الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي للدولة المصرية، حيث تبلغ نسبة الشباب والنشء المصري أكثر من 62% من حجم السكان.

كما تستهدف التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات اعتمادا على المعرفة والابتكار، وتمكن صناع القرار المعنيين من المتابعة والمراقبة وتصحيح المسار بشكل دوريّ وفعّال.

وأكدوا تطوير الاستراتيجية من خلال عدة أدوات وفعاليات من بينها، ورش عمل تفاعلية، جلسات الاستماع للرأي والنشء “نوعي جغرافي”، بالإضافة إلى اللقاءات الشبابية” أونلاين” باستخدام مختلف المنصات، واجتماعات الخبراء والمتخصصين، فضلا عن الاجتماعات الفنية لشركاء العمل، واستبيان رأي الشباب والنشء، وغيرها من الأدوات.