شرم الشيخ تستقبل أول رحلة سياحية بريطانية بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء

دوت الخليج – استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، منذ قليل، أولى الرحلات الجوية القادمة من العاصمة البريطانية لندن؛ بعد رفع اسم مصر، في أواخر سبتمبر الماضي، من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

واستقبلت الطائرة بتقليد رش المياه، المتعارف عليه، وكان في استقبالها الطيار نبيل الملاح، مدير المطار، والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، الذي وزع على الركاب الورود والنشرات والمواد الدعائية والأفلام الترويجية المختلفة التي أطلقها وزارة السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه، وكذلك تعريفهم بتعليمات الاجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والأماكن والمنشآت السياحية في مصر.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد التقى بالسفير البريطاني بالقاهرة قبل أسبوعين تقريبا، بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء؛ لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وخاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا.

وجدير بالذكر أن الملحق السياحي الجديد للمكتب السياحي المصري في لندن قد استلم مهام عمله خلال الشهر الجاري وفقاً للقرار الوزاري الذي أصدره وزير السياحة والآثار في شهر يونيو الماضي.