البترول: البنزين يباع بسعر التكلفة.. ومصر الأرخص بالمنطقة

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أ ش أ – قال المتحدث باسم وزارة البترول، المهندس حمدي عبد العزيز، إن “مصر أرخص دولة في أسعار البنزين بالمنطقة؛ وما يقدم اليوم في أسعار البنزين هي أسعار تكلفة فقط”.
وأكد عبد العزيز، في اتصال هاتفي مع برنامج “على مسؤوليتي” الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة “صدى البلد” مساء اليوم السبت، مراعاة الظروف المجتمعية في زيادة 25 قرشا؛ حتى لا يحدث تضخما في الأسعار، فيما لم يتم زيادة سعر السولار لارتباطه بالنقل الجماعي والبضائع.
وأضاف عبد العزيز أن هناك لجنة مختصة بتسعير البنزين تجتمع كل 3 شهور لتحديد السعر، وعليه فإن اللجنة ستعقد في يناير القادم لتحديد سعر الوقود خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الدراسات تؤكد زيادة أسعار الغاز والنفط عالميا، منوها إلى أن مصر ستسفيد من تصدير الغاز عالميا.
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