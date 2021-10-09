إي أسواق تشارك بمنصة أيادى مصر للحرف اليدوية في معرض تراثنا

إسلام فضل- تشارك شركة “إي أسواق مصر”، التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إنها تشارك في معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية.

وذكرت الشركة، في بيان صادر اليوم السبت، أن المعرض ينعقد تحت مظلة وزارة التنمية المحلية بمشروعها “تنمية الصعيد”، والمتضمن مشروع المنصة الإلكترونية المتخصصة في الحرف اليدوية “أيادى مصر” التي طورتها شركة “إي أسواق مصر” بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي كأول منصة إلكترونية لتسويق منتجات الحرف اليدوية المصرية، وبما يزيد عن 1000 منتج فني متنوع مصنوع بأيادي المصريين ولا سيما أبناء محافظتي قنا وسوهاج.

وأشارت إلي أنها تعرض داخل جناح وزارة التنمية المحلية، جميع آليات استخدام منصة “أيادي مصر” وما تحتويه من حرف يدوية، خاصة المصنوعة بأيادي المبدعات من محافظتي قنا وسوهاج، حيث تقدم المنصة توصيلا مجانيا لمنتجات المحافظتين بمناسبة المعرض فضلا عن تقديم خصم بنسبة 50% على توصيل باقي المنتجات.

وانطلقت، اليوم فعاليات المعرض، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويمتد على مدار أسبوع بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

كما تنضم منصة “أيادي مصر” إلى سلسلة من منصات التجارة الإلكترونية المتخصصة التي أطلقتها “إي أسواق مصر” بغرض تطوير أسواق البيع والشراء والدفع والتحصيل الإلكتروني في مصر، وفي إطار خطتها الشاملة التي تستهدف دعم أصحاب المشاريع وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد وخفض الأسعار النهائية للمستهلكين وتنمية المجتمع المصري وإنعاش النمو الاقتصادي ومساندة استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المال.

ومن جهته، قال إسلام مأمون، العضو المنتدب لشركة “إي أسواق مصر” إن الجهود التي تقدمها في دعم العديد من الأسواق المصرية داخل الاقتصاد القومي يمنحها مزيدا من الاعتزاز بما تمثله من إضافة قوية لسلاسل القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطنى حيث الربط الإلكتروني بين المنتجين والمستهلكين وراغبي العمل والإنتاج مع إضافة الكثير من المزايا داخل المنصات التسويقية الوطنية كافة التي أطلقتها الشركة.

وعلى صعيد منصة “أيادى مصر” فسيتم إتاحتها دائما لجميع العاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية كأعمال الخزف والفخار والمشغولات اليدوية ومنتجات الجلود والتحف والمقتنيات الفنية وغيرها.

وتستهدف المنصة تمكين المنتجين في مجالات الحرف اليدوية من الوصول إلى المشترين داخل وخارج مصر بشكل مباشر دون الحاجة إلى الوسطاء، كما تتيح المنصة عمليات تمويل سلاسل الإمداد!فضلا عن تقديمها تسهيلات في السداد للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بالتعاون مع البنوك.

كما يستطيع أي من أصحاب الحرف اليدوية فتح متجر خاص باسمه على منصة “أيادي مصر” وسيكون المتجر بمثابة موقعه الإلكتروني الخاص، ومن خلاله سيتمكن من رفع صور منتجاته وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا، كما تمكنه تلك الميزة من بناء اسم خاص في عالم التسوق، وكسب ثقة وولاء العملاء في منتجاته وتسهيل وصول العميل إليه مرة أخرى.

وذكرت الشركة أن المنصة توفر للمصنعين والبائعين، خدمة الدعم الفني لضمان استقرار متجرهم الإلكتروني وعرض منتجاتهم.

كما توفر المنصة خدمة نقل وشحن المنتجات وتوصيلها للمشترين وتحصيل أثمانها وإيداعها في الحساب البنكي للبائع أو الحساب المربوط على كارت ميزة، لتحقيق الشمول المالي لهذه القطاعات الفنية التراثية باعتبارها أحد ركائز الاقتصاد المصرى، حيث توفير خدمات القيمة المضافة؛ لتعظيم سلاسل الإمداد للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.