وزير التموين: الحكومة جاهزة بأكثر من سيناريو حول سعر رغيف الخبز

دوت الخليج – قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب دراسات ووضع سيناريوهات مختلفة لسعر رغيف الخبز “نزود إيه وليه ولو زودنا ده يحصل إيه؟”.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات لمراسل برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الحكومة جاهزة بأكثر من سيناريو بشأن سعر رغيف الخبز.

وقال وزير التموين إن ثبات سعر رغيف الخبز عند 5 قروش منذ 33 سنة أمر غير مقبول، مضيفًا أن “زيادة سعر الخبز في صالح المواطن”.