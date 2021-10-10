طارق شكري: 3 ملايين جنيه حد أقصى مناسب لسعر الوحدات المستفيدة من مبادرة التمويل العقاري

بكر بهجت _ قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع المصرفي أمامه فرص ذهبية في القطاع العقاري سواء على صعيد توفير تمويلات للشركات، أو من خلال تقديم تمويلات عقارية داخل وخارج المبادرات، ومع الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الدولة والبنك المركزي فإن ذلك سيكون له كبير الأثر في سد الفجوة بين العرض والطلب. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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