شريف عثمان: توقيع عقد ثلاثي بين جهة الولاية والمطور والعميل يحقق استفادة أكبر من مبادرة التمويل العقاري

بكر بهجت _ قال المهندس شريف عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة جراند بلازا للاستثمار العقاري والسياحي، إن توقيع عقد ثلاثي بين المطور وجهة الولاية والعميل هو الحل الأمثل لكل العقبات التي تمنع استفادة الشركات من مبادرات التمويل العقاري بالصورة المنتظرة، إذ إن تلك الخطوة ستساعد في توفير الضمانات التي يحتاج إليها البنك أو شركة التمويل والعميل، وستقضي على مشكلة التسجيل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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