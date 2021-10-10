جاسر بهجت: وضع الأجزاء السكنية بالمشروعات الساحلية على خريطة المبادرات يفيد القطاع

بكر بهجت _ قال جاسر بهجت، رئيس مجلس إدارة شركة مدار للتطوير العقاري، إن السوق ستستفيد كثيرًا من المبادرات التي يتم إطلاقها من قبل الحكومة والبنك المركزي، وخاصة ما يتعلق بقطاع التمويل العقاري، إذ إن الفجوة بين العرض والطلب تتزايد بصورة كبيرة، وتأثر القدرة الشرائية أصبح أمرًا واضحًا، ما يستدعي ضرورة وجود حلقة وصل بين الطرفين. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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