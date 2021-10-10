المصريين للاستثمار: شركة الإنماء ترفع حصتها لأكثر من 5%

رنا ممدوح _ رفعت شركة الإنماء للاستثمار حصتها في رأسمال شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية لتصبح 5.1% بدلا من 4.93%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الإنماء للاستثمار قامت بشراء عدد 85.340 ألف سهم من أسهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية مقابل 1.146 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 13.43 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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