أحمد شلبي: السوق تنتظر إيجاد حلول تمويلية للوحدات تحت الإنشاء

بكر بهجت _ قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن ما أعلنه البنك المركزي المصري من تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ذات سعر الفائدة 8% يمثل خطوة كبيرة على طريق تيسير إجراءات تلك المنظومة المهمة جدًّا في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات توافقت إلى حد كبير مع المطالب التي نادى بها المطورون خلال الفترات الماضية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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