أيمن عبد الحميد: انخفاض هامش الربح يحول دون استفادة شركات التمويل العقاري من المبادرة

بكر بهجت _ قال أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الأولى للتمويل العقاري، إن شركات التمويل العقاري لا تزال في انتظار نتائج المباحثات بين البنك المركزى والشركة المصرية لإعادة التمويل بشأن العائد على التمويلات التي سيتم منحها وكيف ستستفيد الشركات من مبادرة التمويل العقاري ذات الفائدة 3%، حيث أن المصرية لإعادة التمويل العقاري هي الوسيط بين المركزي والشركات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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