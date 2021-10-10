مجلس إدارة عامر جروب يقرر شراء أسهم خزينة بحد أقصى 10%

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة- عامر جروب، في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي، على تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سعد ربيع عبد المحسن بشراء أسهم خزينة.

وحدد المجلس وفقا لبيان المجموعة المرسل للبورصة اليوم، الحد الأقصى لعملية الشراء بنسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح.

وأشارت إلى أن التنفيذ يتم اعتبارا من جلسة يوم الأثنين الموافق 12 أكتوبر الجاري وحتى 11 يناير 2022، أو لحين تنفيذ كامل الكمية وذلك بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ.

وأوضحت أن ذلك يأتي استنادا للمادة 51 من قواعد القيد والشطب والفقرة الأخيرة من المادة 68 من الإجراءات التنفيذية لها بشأن الإجراءات الاستثنائية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الراغبة في شراء أسهم خزينة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق مارس 2020 على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

وسوف تعلن الرقابة المالية عن موعد انتهاء العمل بتلك الإجراءات الاستثنائية، كما يحق لها إيقاف تلك الإجراءات لأيا من الشركات بما يضمن صحة وسلامة التعاملات على الورقة المالية.