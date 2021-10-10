العالم يتفق على 15% حدا أدنى لضريبة الشركات الكبيرة

_ حددت مجموعة من 136 دولة يوم الجمعة حدًّا أدنى لمعدل الضريبة العالمي بنسبة 15 بالمئة على الشركات الكبرى، وعملت على زيادة صعوبة تجنب الشركات للضرائب في صفقة تاريخية.

تهدف الاتفاقية إلى إنهاء التسابق نحو القاع الضريبي، الذي دام أربعة عقود، من خلال وضع أرضية للدول التي سعت إلى جذب الاستثمار والوظائف من خلال فرض ضرائب طفيفة على الشركات متعددة الجنسيات، وهو الأمر الذي سمح لها بشكل فعال بالحصول على معدلات ضرائب منخفضة.

ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المتفق عليه والبالغ 15% هو أقل بكثير من معدل ضريبة الشركات الذي يبلغ متوسطه نحو 23.5% في البلدان الصناعية.

وقالت بعض الدول النامية التي كانت ترغب في الحصول على معدل أعلى إنه تم تهميش مصالحها لاستيعاب الدول الأكثر ثراءً، في حين انتقدت المنظمات غير الحكومية الإعفاءات العديدة الواردة في الصفقة، حيث قالت منظمة أوكسفام إنها «بلا أسنان» فعليًّا.

كما يلاقي الاتفاق رواجًا صعبًا في واشنطن، حيث بعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين برسالة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين يقولون فيها إن لديهم مخاوف جدية.

استمرت المفاوضات منذ أربع سنوات، وتم الاتفاق أخيرًا على الصفقة عندما تخلت أيرلندا وإستونيا والمجر عن معارضتها ووقعت عليها.

تهدف الصفقة إلى منع الشركات الكبيرة من حجز الأرباح في البلدان منخفضة الضرائب مثل أيرلندا بغض النظر عن مكان عملائها، وهي مشكلة أصبحت أكثر إلحاحًا مع نمو عمالقة شركات التكنولوجيا الكبيرة الذين يمكنهم بسهولة القيام بأعمال تجارية عبر الحدود.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إن وضع حد أدنى قوي من الضرائب العالمية لأول مرة في التاريخ سيساهم أخيرًا في تسوية ساحة اللعب للعمال ودافعي الضرائب الأمريكيين، إلى جانب بقية العالم.

ومن بين 140 دولة ، أيدت 136 دولة الصفقة، مع امتناع كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا عن التصويت في الوقت الحالي.

منظمة التعاون الاقتصادي: تغطية 90% من الاقتصاد العالمي

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومقرها باريس، والتي تقود المحادثات، إن الصفقة ستغطي 90% من الاقتصاد العالمي.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى : «اتخذنا خطوة مهمة أخرى نحو مزيد من العدالة الضريبية.”

وقال نظيره البريطاني ريشي سوناك: «لدينا الآن طريق واضح لنظام ضريبي أكثر عدلًا، حيث يدفع كبار اللاعبين العالميين نصيبهم العادل أينما يقومون بأعمال”.

سويسرا تطالب بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة في الاعتبار وترى موعد التنفيذ مستحيلًا

لكن، أثارت بعض الدول بالفعل مخاوف بشأن تنفيذ الصفقة. وطالبت وزارة المالية السويسرية بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة في الاعتبار، وقالت إن موعد التنفيذ المحدد بعام 2023 مستحيل.

في غضون ذلك، قال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في الولايات المتحدة إنهم قلقون من أن إدارة بايدن تفكر في الالتفاف على الحاجة إلى الحصول على سلطة مجلس الشيوخ لتنفيذ المعاهدات.

بموجب الدستور، يجب على مجلس الشيوخ المصادقة على أي معاهدة بأغلبية الثلثين، أو 67 صوتًا.

ويسيطر زملاء بايدن الديمقراطيون على 50 مقعدًا فقط في المجلس المكون من 100 عضو. وكان الجمهوريون في السنوات الأخيرة معادين بشكل ساحق للمعاهدات وأيدوا التخفيضات في ضرائب الشركات.

كان رد الفعل على الصفقة من الأسواق الأمريكية صامتًا، حيث ركز المستثمرون بدلًا من ذلك على أحدث بيانات جداول الرواتب. ورحبت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى، التي استشهد بها النقاد في كثير من الأحيان لسعيها لخفض الضرائب من خلال عملياتها في الخارج، بالاتفاق.

فيسبوك ترحب بالاتفاق وتؤكد أنه سيكلفها المزيد من الأموال

قال نيك كليج، نائب رئيس شركة فيسبوك للشؤون العالمية: «يسعدنا أن نرى إجماعًا دوليًّا ناشئًا». «لطالما دعا Facebook إلى إصلاح قواعد الضرائب العالمية، ونحن ندرك أن هذا قد يعني دفع المزيد من الضرائب، وفي أماكن مختلفة.”

وقال متحدث باسم أمازون دوت كوم إن الشركة تدعم «التقدم نحو حل قائم على الإجماع للتنسيق الضريبي الدولي، ونتطلع إلى استمرار عملهم الفني”.

جمع نحو 150 مليار دولار من العائدات الجديدة سنويًّا وفقًا للحد الأدنى

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الحد الأدنى للمعدل سيشهد قيام الدول بجمع نحو 150 مليار دولار من العائدات الجديدة سنويًّا، بينما سيتم تحويل الحقوق الضريبية على أكثر من 125 مليار دولار من الأرباح إلى البلدان التي تكسب فيها الشركات متعددة الجنسيات دخلها.

تحويل حقوق على أرباح بأكثر من 125 مليار دولار إلى بلدان تكسب فيها الشركات متعددة الجنسيات دخلها

تخلت أيرلندا وإستونيا والمجر، وجميعها من الدول ذات الضرائب المنخفضة، عن اعتراضاتها هذا الأسبوع، حيث ظهر حل وسط بشأن خصم من الحد الأدنى للمعدل للشركات متعددة الجنسيات التي لديها أنشطة تجارية مادية حقيقية في الخارج.

ومع ذلك، قالت العديد من الدول النامية، إن مصالحها قد تم تجاهلها وأنه من المرجح أن تستمر الدول الغنية في تقسيم غنائم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وزير اقتصاد الأرجنتين: المقترحات أجبرت الدول النامية على الاختيار بين «سيئ وأسوأ”

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان يوم الخميس إن المقترحات أجبرت الدول النامية على الاختيار بين «شيء سيئ وأسوأ”.

وقالت مجموعات مثل أوكسفام إن الصفقة لن تنهي الملاذات الضريبية. وقالت سوزانا رويز مسؤولة السياسة الضريبية في أوكسفام في بيان «الشيطان الضريبي يكمن في التفاصيل، بما في ذلك شبكة معقدة من الإعفاءات”.

أوكسفام: اتفاق بلا أسنان

وأضاف رويز: «في اللحظة الأخيرة، تم فرض فترة سماح ضخمة مدتها 10 سنوات على ضريبة الشركات العالمية بنسبة 15%، وهناك ثغرات إضافية تتركها بلا أسنان عمليًّا”.

يمكن للشركات التي لديها أصول حقيقية وكشوف رواتب في بلد ما أن تضمن أن بعض دخلها يتجنب الحد الأدنى الجديد لمعدل الضريبة. مستوى الإعفاء يتناقص تدريجيًّا خلال فترة 10 سنوات.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاتفاق سيذهب بعد ذلك إلى مجموعة القوى الاقتصادية العشرين للمصادقة عليه رسميًّا في اجتماع لوزراء المالية في واشنطن في 13 أكتوبر، ثم إلى قمة مجموعة العشرين في نهاية الشهر في روما للحصول على الموافقة النهائية.

من المفترض أن تقوم الدول التي تدعم الاتفاق بإدراجها في دفاترها القانونية العام المقبل حتى تصبح سارية المفعول اعتبارًا من عام 2023، وهو ما قال العديد من المسؤولين إنه صارم للغاية.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن باريس ستستغل رئاستها للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2022 لترجمة الاتفاقية إلى قانون عبر الكتلة المكونة من 27 دولة.