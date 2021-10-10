البورصة تصعد 0.72% بداية التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم بدعم من مشتريات العرب.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.72%، ليتداول عند مستوى 10612 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.91%، ليتداول عند مستوى 43.39 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.59% و 0.54% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 76.704 مليون جنيه على 129 شركة من خلال 2.458 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر لعدد 664.488 ألف سهم بقيمة 11.661 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 32 شركة مقابل تراجع 3 شركات بينما لم تتغير أسعار 95.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 6.066 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 18.133 مليون جنيه، مقابل 12.067 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.526 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 3.341 مليون جنيه، مقابل 816.981 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 8.593 مليون جنيه، منها 5.499 مليون جنيه للمؤسسات، و3.093 مليون جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك 11 11.8 7.27 الإسماعيلية مصر للدواجن 11.14 11.86 6.46 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 32.58 34.38 5.52 العربية لمنتجات الألبان – آراب ديري، باندا- 16.53 17.28 4.54 القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 18 18.8 4.44

الأسهم الأكثر انخفاضا