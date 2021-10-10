حكومة دبي تعلن عن مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 6.8 مليار دولار

_ أعلنت حكومة دبي اليوم الأحد، عن تدشين محفظة متنوعة من المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 25 مليار درهم، أي نحو 6.81 مليار دولار.

وتأتي الاستثمارات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص يعقد في دبي بمركز السياحة والأعمال الإقليمي، لتشمل سبعة مشروعات للتطوير الحضري بقيمة 22.58 مليار درهم و14 مشروعا للطرق والنقل بقيمة 2.39 مليار درهم وثمانية مشروعات للصحة والسلامة بقيمة 526 مليون درهم.