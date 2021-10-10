بكر بهجت _ «زيادة مدة التمويل إلى 25 عامًا، إلغاء شرط الحد الأقصى للمساحة، رفع الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى 2.5 مليون جنيه، مع تسهيل اشتراطات الضمانات في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدات»، كانت تلك هي التعديلات الجوهرية التي أقرها البنك المركزي المصري المصري على مبادرة التمويل العقاري ذات العائد 8%، والتي استهدفت زيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملف.. تعديلات مبادرة التمويل العقاري تفتح شهية المطورين لطلب المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.