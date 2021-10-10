مال وأعمال

كونتكت تخطط لإطلاق برنامج لإعادة بيع السيارات المستعملة وتدرس تقسيط مصاريف التراخيص

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شاهندة إبراهيم _ كشف تامر سمير، العضو المنتدب لإحدى شركات كونتكت المالية القابضة ورئيس قطاع مبيعات السيارات بالمجموعة، عن التخطيط لإطلاق برنامج لإعادة بيع المركبات المستعملة للعملاء، من خلال تسويقها على منصة كونتكت كارز وقناة السوشيال الميديا تماشيًا مع رواج هذا القطاع خلال الفترة القادمة، فضلًا عن تسهيل إجراءات رفع الحظر ونقل الملكية للمستهلك الجديد حتى لا يكون عرضة لممارسة أي استغلالات عليه من قبل أطراف أخرى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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