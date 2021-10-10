العقارية للبنوك الوطنية: تأجيل دعوى الصعيد العامة للمقاولات ضد الشركة إلى 30 أكتوبر الجاري

رنا ممدوح _ أعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، عن تأجيل نظر الدعوى رقم 348 لسنة 2015 أمام الدائرة 8 تجاري كلي محكمة شمال القاهرة والمرفوعة من شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري ضد الأولى إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن موضوع الدعوى هو مطالبة مالية من الصعيد العامة للمقاولات بباقي ثمن البرجين رقم 25 -26 والتي كان محدد لنظرها جلسة الأمس.

وقالت إن الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية تقدمت بطلب عارض معلن ومنفذ بمبلغ 10 مليون جنيه كتعويض عن التأخير في التسليم وكذلك عن عدم استكمال التشطيبات وإدخال المرافق الأساسية للعقارين من مياه وكهرباء وصرف صحي طبقا للمواصفات المتفق عليها في العقد.

وطالبت الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ( المدعي عليها) من هيئة المحكمة إعادة الدعوى مرة أخرى إلى مكتب الخبراء لبيان أي من الشركتين اخلت بالتزاماتها طبقا للعقد على سبيل الجزم.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.