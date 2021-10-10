3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس في سبتمبر الماضي

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، قامت بالإفراج عن مشمول 8 آلاف و593 شهادة جمركية خلال شهر سبتمبر الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات، وقطع الغيار، وغيرها».

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغت مليارًا و101 مليون و905 آلاف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و383 مليونًا و644 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 339 مليونًا و913 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر سبتمبر الماضى بتصدير مشمول 3435 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة، بقيمة بلغت 12 مليارًا و828 مليونًا و562 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».

أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس فى سبتمبر الماضى، بنحو 7 ملايين و431 ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت مليونًا و977 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 14 مليونًا و936 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في سبتمبر الماضى، بلغت نحو 3 مليارات و849 مليونًا و808 آلاف جنيه .