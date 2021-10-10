مال وأعمال

أمان تطلق برامج تمويل لمواكبة تنامي الطلب على السيارات المستعملة

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شاهندة إبراهيم _ تسعى شركة أمان للخدمات المالية لمواكبة الطلب المرتفع على السيارات المستعملة، من خلال إطلاق عدة برامج تمويلية جديدة للتقسيط، إلى جانب سابقة الأعمال في الزيرو لتسيران جنبًا إلى جنب، وفقًا لتصريحات هشام حسن مدير قروض السيارات في المجموعة لجريدة دوت الخليج.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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