شريف العربي: نقص المعروض يمتد إلى جميع السيارات

شاهندة إبراهيم _ قال الدكتور شريف العربي، المدير العام لشركة عز سيليكت، المتخصصة في بيع وشراء جميع الماركات والموديلات المستعملة، وأحدث أذرع مجموعة عز العرب للسيارات وكلاء فولفو وآستون مارتن وDS في السوق المحلية، إن حجم الطلب على القديمة شهد زيادة بوتيرة كبيرة خلال الفترة الماضية بدعم من نقص المعروض من الجديد. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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