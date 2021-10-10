ملف.. برامج تمويلية جديدة لمواكبة ازدهار تجارة السيارات المستعملة

شاهندة إبراهيم _ ألقت أزمة نقص المعروض من السيارات الجديدة بظلالها على سوق المركبات المستعملة، لتتأثر بالتبعية هي الأخرى ولكن بدرجة أقل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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