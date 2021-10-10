أمنية إبراهيم _ أوضح حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، التابعة لمجموعة راية القابضة، أن وضع المنافسة في سوق تمويل المستهلكين شهد تطورًا وتغييرًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لسببين أولهما دخول وتوسع الشركات المتخصصة في التمويل الاستهلاكي لتقديم برامج جديدة ومتنوعة بإجراءات بسيطة لتقسيط احتياجات العملاء، والتي كانت متاحة بالفعل من البنوك عبر بطاقات الائتمان ولكن بصيغ وآجال مختلفة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حازم مغازي: حجم سوق التمويل الاستهلاكي أكبر من المنافسة وقادر على استيعاب لاعبين أكثر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.