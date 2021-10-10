مال وأعمال

وليد ناجي: التكنولوجيا المالية تلعب دورا رئيسيا في تعزيز أسلحة المنافسة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

أمنية إبراهيم _ قال وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إنه لا شك في أن دخول شركات التمويل الاستهلاكي واتساع تواجدها على الساحة سرع من وتيرة تطور شكل المنافسة على تقديم عروض التقسيط.

هذا المحتوى للمشتركين فقط
دخول اشتراك

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وليد ناجي: التكنولوجيا المالية تلعب دورا رئيسيا في تعزيز أسلحة المنافسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا