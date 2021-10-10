وليد ناجي: التكنولوجيا المالية تلعب دورا رئيسيا في تعزيز أسلحة المنافسة

أمنية إبراهيم _ قال وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إنه لا شك في أن دخول شركات التمويل الاستهلاكي واتساع تواجدها على الساحة سرع من وتيرة تطور شكل المنافسة على تقديم عروض التقسيط. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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