محمد ثروت: نفاذ واسع للبنوك القابلة للدفع عبر POS مع التجار

أمنية إبراهيم _ أكد محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، أن التنافس بين البنوك والشركات المتخصصة في التمويل الاستهلاكي والذي تطور بشكل واضح في السنوات الأخيرة، يصب بشكل أساسي في مصلحة العميل، إذ أدت المنافسة وابتكار الأفكار الجديدة لزيادة آجال تقسيط المشتريات المتاحة من البنوك عبر البطاقات الائتمانية لمدة تصل إلى 12 و24 شهرًا، بالإضافة إلى تقديم بعض الإعفاءات من الرسوم والمصاريف في بعض الأحيان، وأيضًا التسليف بسعر فائدة 0%. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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