ملف.. منافسة على الابتكار بين البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي

أمنية إبراهيم _ تشهد سوق التمويل الاستهلاكي في السنوات الأخيرة منافسة كبيرة على الابتكار في العروض والخدمات المقدمة بين البنوك من ناحية والشركات المتخصصة من ناحية أخرى، أدت لظهور مزايا جديدة للعملاء أبرزها تقسيط بدون فائدة لمدد تصل إلى نحو عامين، أو التقسيط بدون دفعة مقدمة، وأيضًا الإعفاء من المصروفات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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