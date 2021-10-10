البورصة تصعد إلى 10662 نقطة ختام التعاملات وسهم CIB يقفز 1.88%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.2%، وأغلق عند مستوى 10662 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.88%، وأغلق عند مستوى 43.81 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX70 متساويا الأوزان بنسبة 0.07% و 0.17% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 934.697 مليون جنيه على 191 شركة من خلال 29.337 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 64 شركة مقابل تراجع 64 بينما لم تتغير أسعار 63.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 122.443 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 122.633 مليون جنيه، مقابل 190.005 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 87.638 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 137.894 مليون جنيه مقابل 50.255 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 34.804 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 39.308 مليون جنيه مقابل 4.503 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % مجموعة عامر القابضة – عامر جروب 0.795 0.876 10.19 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 22.46 24.45 8.86 القابضة المصرية الكويتية 1.172 1.24 5.8 القابضة المصرية الكويتية بالجنيه 18 19 5.56 العربية للخزف- سيراميكا ريماس 4.56 4.81 5.48

الأسهم الأكثر انخفاضا