إسلام فضل _ يترقب المتعاملون بالبورصة المصرية انتعاش تعاملات سوق المال مع قيد عملاق جديد بقطاع التكنولوجيا المالية بمصر، وهو شركة «إي فاينانس»، وعودة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، الذي توقف بعد طرح حصة من أسهم شركة «الشرقية للدخان إيسترن كومباني» قبل نحو 3 أعوام، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على أسواق المال وخطط الحكومات في جميع دول العالم. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة المصرية.. ماذا تحتاج بعد طرح إي فاينانس؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.