مال وأعمال

لبنان تحصل على موافقة بمئة مليون دولار لاستيراد الوقود

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حابي 0 تبليغ

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وكالات _ قالت وزارة الطاقة اللبنانية اليوم الأحد إنها حصلت على موافقة مصرف لبنان المركزي للحصول على 100 مليون دولار لطرح مناقصات لاستيراد وقود يستخدم في توليد الكهرباء.

وأضافت الوزارة في بيان أن شبكة كهرباء لبنان عادت للعمل مرة أخرى بنفس طاقتها قبل توقفها التام عن العمل أمس بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة بسبب نقص الوقود.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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