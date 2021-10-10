لبنان تحصل على موافقة بمئة مليون دولار لاستيراد الوقود

وكالات _ قالت وزارة الطاقة اللبنانية اليوم الأحد إنها حصلت على موافقة مصرف لبنان المركزي للحصول على 100 مليون دولار لطرح مناقصات لاستيراد وقود يستخدم في توليد الكهرباء.

وأضافت الوزارة في بيان أن شبكة كهرباء لبنان عادت للعمل مرة أخرى بنفس طاقتها قبل توقفها التام عن العمل أمس بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة بسبب نقص الوقود.