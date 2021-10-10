فرص واعدة لشركات المقاولات والإنشاءات في مشروعات حياة كريمة

إسلام جابر _ تحمل المبادرة الرئاسية الجديدة التي تم إطلاقها رسميًّا العام الجاري “حياة كريمة” والتي تهدف لتطوير وتحسين قرى الريف المصري، فرصًا واعدة للعديد من القطاعات على الصعيد الاقتصادي، وخاصة للشركات العاملة بمجال إنتاج مواد ومستلزمات البناء، ومن بينها الحديد والأسمنت، وكذلك الشركات الوطنية العاملة بمجال تصنيع المستلزمات، كالكابلات الكهربائية والمواسير والطلمبات ومدخلات مشروعات البنية التحتية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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