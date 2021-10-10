البنك الأهلي يطور أكبر مدرج لطلبة جامعة عين شمس بتكلفة 45 مليون جنيه

دوت الخليج – افتتح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، مدرج الدكتور المحلاوي، أول عميد لكلية الطب، بجامعة عين شمس.

وأكد هشام عكاشة أن تطوير مدرج المحلاوي يأتي في إطار مساهمة البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية، والتي تجاوزت 8.2 مليار جنيه في 6 سنوات، في مختلف المجالات وحاصة الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي امتدادا لما بدأه البنك الأهلي المصري من تطوير لمستشفيات ومدرجات جامعة عين شمس، حيث وصل حجم مساهمات البنك في تطوير تلك المستشفيات لأكثر من 500 مليون جنيه تهدف في الأساس لخدمة الطلبة والمرضى وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود المتيني أن مدرج المحلاوي يعد أكبر مدرج بجامعة عين شمس وتصل سعته إلى 1000 فرد، ويعقد بداخله محاضرات الطلاب والدراسات العليا ولقاءات الجامعة العلمية ومختلف المؤتمرات البحثية، وهو ما استلزم تطويره وتحديثه بالشكل اللائق.

وأعرب المتيني عن امتنانه لحرص البنك الأهلي المصري على القيام بدوره في دعم العملية التعليمية في مصر وهو أحد أدوار

وقال الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب، إن تطوير مدرج المحلاوي يأتي في إطار خطة كلية الطب لتطوير وتحديث المدرجات ووسائل التعليم والتعلم.

ولفت إلى أن المدرج جرى تجديده وإحلاله بالكامل، حيث تم تغيير الكراسي والأرضيات والحوائط وإتاحة نظام تكييف كامل على أحدث الأنظمة، وكذا نظام مكافحة حرائق وعزل للأسطح، وتركيب أبواب مقاومة للحرائق ونظام سحب للأبخرة والدخان في حالات الحرائق، كما زود بكاميرات مراقبة وأنظمة صوتيات وشاشات عرض حديثة.

وأضاف أن المدرج شهد تخريج أجيال متعاقبة منذ إنشاء الكلية، وأن فكرة إنشائه ترجع للدكتور ناجي المحلاوي عام 1968.

وقالت نرمين شهاب الدين، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن تلك المساهمات تأتي ضمن دور البنك المجتمعي المتنامي، والتي بلغت حتى الآن حوالي 750 مليون جنيه في مجال التعليم.

وأشارت إلى أن البنك الأهلي المصري ساهم في تطوير وتجديد ورفع كفاءة المدرج بتكلفة قدرها 45 مليون جنيه، حيث جرى تجديد الإنشاءات بالمبنى وتجهيزه على أعلي مستوى.

كما أكدت أن البنك سبق له تقديم العديد من المساهمات في مختلف مستشفيات جامعة عين شمس، منها: تطوير وحدة الغسيل الكلوي وقسم الاستقبال والطوارئ وقسم الأورام ومستشفى الأطفال وجناح العمليات بمستشفى الدمرداش، إضافة إلى المساهمة بمبلغ 10 ملايين جنيه لتجديد وإحلال مدرج البنهاوي.

حضر الافتتاح: الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب، ونرمين شهاب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.