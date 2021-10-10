رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع رئيس البرلمان الكوري التعاون في بناء وإصلاح السفن

دوت الخليج – عرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، بيونج سيوج بارك، مستجدات مشروعات التطوير المختلفة في قناة السويس، ومعدلات النمو في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.

وخلال استقباله بارك ووفدا برلمانيا رفيع المستوى بنبنى الإرشاد بالإسماعيلية بحضور السفير الكوري لدى القاهرة جين ووك، أكد ربيع أن هيئة قناة السويس تمتلك خبرات كبيرة ومتنوعة مكنتها من مواجهة التحديات المختلفة وهو ما ظهر جليا في إدارة أزمة كورونا وأزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN.

وشدد رئيس الهيئة على أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس وتنمية المنطقة المحيطة وتحويلها لمركز لوجيستي وصناعي عالمي بما يعزز من دور القناة الداعم لخدمة حركة التجارة العالمية ويعظم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم.

وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة تسعى لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه ترسانات وشركات الهيئة التابعة من إمكانيات وقدرات بعقد شراكات مع شركاء النجاح من الدول الصديقة لتحقيق المصالح المشتركة، لافتا في هذا الصدد إلى المباحثات المبدئية التي تجمع الهيئة مع ترسانة سامسونج العالمية.

من جانبه، أشاد بيونج سيوج بارك بقدرة الهيئة على إنهاء أزمة سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN في وقت قياسي وهو ما حظى بتقدير شعوب العالم كافة.

و أكد رئيس الجمعية الوطنية الكورية أن بلاده تمتلك خبرات عالمية في مجال بناء وإصلاح السفن، معربا عن أمله في أن يتم استثمار التعاون بعقد شراكات بين الشركات الكورية المتخصصة في مجال إصلاح وبناء السفن وترسانات الهيئة.

في نهاية اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، والذي أهدى في المقابل هدية تذكارية للفريق أسامة ربيع.

عقب ذلك، اصطحب الفريق أسامة ربيع الوفد الكوري في جولة بحرية بقناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.