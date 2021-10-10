السيسي: التوصل لاتفاق حول سد النهضة يعزز الاستقرار بالمنطقة ويفتح أفق التعاون

دوت الخليج – جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة استناد إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن؛ وهو الأمر الذي من شأنه “تعزيز الاستقرار بالمنطقة ككل، ويفتح أفق التعاون بين دول حوض النيل”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب المباحثات التي أجراها مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، إن اللقاء بحث مختلف الجوانب ذات الصلة بموضوعات مياه النيل، والتنسيق القائم والمستمر بين البلدين في هذا الشأن.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه أجرى مع كير مباحثات ثنائية مكثفة، تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وما شهدته العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية من زخم في شتى مجالات التعاون.

وتابع: “كما تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على باقي دول المنطقة”.

وأضاف: “وتوافقنا على استمرار التنسيق المشترك بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، ويحافظ على مصالح شعوب الإقليم في إطار من المسئولية والمصلحة المشتركة”.