رئيس الوزراء يستقبل نظيره اليمني بمطار القاهرة

دوت الخليج – استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم بمطار القاهرة الدولي، الدكتور معين عبد الملك، رئيس وزراء اليمن.

ووصل رئيس الوزراء اليمني إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم عددا من وزراء الحكومة اليمنية.

وسيعقد خلال الزيارة لقاء ثنائيا مع الدكتور مصطفي مدبولي، يعقبه جلسة مباحثات موسعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.