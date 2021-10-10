بريطانيا تسجل 38 حالة وفاة و34574 إصابة جديدة بفيروس كورونا

– أظهرت بيانات حكومية يوم الأحد أن بريطانيا سجلت 34574 إصابة جديدة بكوفيد-19، انخفاضا من 34950 في اليوم السابق.

وأظهرت البيانات كذلك تسجيل 38 وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكوفيد-19 في انخفاض كبير عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل 133 وفاة.

وقالت الحكومة إن بيانات الأحد لا تشمل أرقام ويلز.