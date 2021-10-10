إطلاق اسم بيج رامي على أحد أكبر ميادين كفر الشيخ

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أ ش أ – أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إطلاق اسم بطل كمال الأجسام بيج رامي على أحد أكبر ميادين العاصمة.
وقال نور الدين إن تحديد الميدان سيتم خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة.
وأوضح أن تلك الخطوة تأتي تكريمًا لما حققه لمصر من بطولة عالمية للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بـ “مستر أولمبيا 2021″، مؤكدًا أنه “يستحق الكثير من التكريم”.
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