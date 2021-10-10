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إطلاق اسم بيج رامي على أحد أكبر ميادين كفر الشيخ

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أ ش أ – أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إطلاق اسم بطل كمال الأجسام بيج رامي على أحد أكبر ميادين العاصمة.

وقال نور الدين إن تحديد الميدان سيتم خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأوضح أن تلك الخطوة تأتي تكريمًا لما حققه لمصر من بطولة عالمية للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بـ “مستر أولمبيا 2021″، مؤكدًا أنه “يستحق الكثير من التكريم”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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