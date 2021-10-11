مال وأعمال

اليابان تعتزم بيع سندات خضراء بالعملة الأجنبية للأفراد

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بلومبرج _ تعتزم حكومة العاصمة اليابانية طوكيو طرح سندات خضراء بالعملة الأجنبية للمستثمرين الأفراد بعد أن كانت قد باعت سندات مماثلة في العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بنك الاستثمار الياباني نومورا الذي يدير الطرح القول اليوم الاثنين إنه من المقرر إعلان سعر العائد على السندات التي تستحق السداد يوم 4 ديسمبر 2026 بحلول يوم 18 نوفمبر المقبل.

ويشارك في إدارة الطرح بنوك نومورا ودايوا وميزوهو وإم.يو.إم.إس.إس وإس.إم.بي.سي نيكو.

يذكر أن حصيلة السندات الخضراء تُستخدم في تمويل مشروعات صديقة للبيئة وتشهد حاليا إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين وهو ما يشجع الكثير من الجهات على طرحها كأداة من أدوات الاقتراض.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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