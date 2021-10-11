البورصة المصرية تقرر مد ساعات العمل المخصصة لتسجيل العملاء الجدد

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رنا ممدوح _ قررت إدارة البورصة المصرية مد ساعات العمل المخصصة لتسجيل العملاء الجدد.
وأوضحت البورصة في بيان لها منذ قليل، أن ذلك بناء على طلب شركات الوساطة في الأوراق المالية، لتنتهي عند الساعة 8.30 مساء بدلا من الساعة 5 مساء.
وأشارت إلى أن ذلك بداية من اليوم الأثنين وحتى نهاية عمل الخميس الموافق 14 أكتوبر.
ولفتت إلى أن شركات الوساطة يمكنها طلب إتاحة شاشات إضافية لتسجيل العملاء الجدد لمن يرغب منهم من البورصة المصرية.
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