السويدي إليكتريك تعين شاهيناز فودة عضوا بمجلس الإدارة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك في جلسته المنعقدة أمس على قبول تعيين شاهيناز نبيل أمين فودة عضو مجلس إدارة بدلا من فريدريك كربستان جوسف نظرا لاستقالته. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس اتخذ قرار التعيين إلى حين العرض على أول جمعية عامة عادية للاعتماد.

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